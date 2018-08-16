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    Kardeşini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı

    Kuzey Kore liderinin üvey kardeşine suikast düzenleyen iki kadının yargılanmasına devam edildi. Suikastçi kadınlar ilk ifadelerinde, bir televizyon programı için çekilen kamera şakası olduğunu sandıklarını ve suçsuz olduklarını söylediler. Kim'i öldüren iki kadının, suçlu bulunmaları halinde idam cezasına çarptırılması bekleniyor.

    AFP-AP
    16.08.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:
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    Kardeşini kim öldürdü Şok detaylar ortaya çıktıNext

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi geçtiğimiz sene Malezya'da havaalanında iki kadın tarafından öldürülmüştü. Cinayeti işleyen Endonezyalı Siti Aisyah ve Vietnamlı Doan Thi Huong'un yargılanmasına devam ediliyor.

    Etiketler: kim yong-un , kardeş

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