MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMagazin HaberleriKardeş rekabeti
GeriMagazin Kardeş rekabeti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 10:49, /

Kardeş rekabeti

Biri Meksika'dan diğeri İtalya'dan tatil pozlarıyla Instagram'da rekabete girişti.

INSTAGRAM 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

 Gösteri dünyasının iki ünlü kardeşi bikinili pozlarıyla birbirlerine rakip oldu. Kim Kardashian, Meksika'nın gözde tatil beldesi Cabo San Lucas'ta çekilen iddialı pozlarına Instagram sayfasında yer verdi. Ondan bir yaş büyük olan ablası Kourtney de İtalya tatili sırasında çekilen bikinili bir pozunu paylaştı. Her iki kardeşin pozlarına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. 

2

Kim Kardashian, parlak bakır rengi mayokinisiyle çekilen üç tane pozunu ardı ardına Instagram sayfasında paylaştı. Kardashian'ın "Cabo" mesajıyla paylaştığı pozuna iki saat içinde 1 buçuk milyonun üzerinde beğeni geldi.

3

Kourtney Kardashian ise İtalya tatilinde çıktığı tekne turunda çekilen bikinili bir pozunu paylaştı. Kardashian'ın pozu da 12 saat içinde 1 milyon 180 bin beğeni topladı. 40 yaşındaki üç çocuk annesi Kourtney Kardashian, son iki yıldır istediği forma kavuştuğunu her fırsatta diye getiriyor. 

4

İkisini kendisi dünyaya getirdiği diğer ikisine de taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu dört çocuk annesi olan Kim Kardashian ise geçtiğimiz hafta mutfağını ve buzdolaplarını sosyal medyadan paylaşarak gündem yaratmıştı.

INSTAGRAM 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi