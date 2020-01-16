Kardeş rekabeti

Gösteri dünyasının iki ünlü kardeşi bikinili pozlarıyla birbirlerine rakip oldu. Kim Kardashian, Meksika'nın gözde tatil beldesi Cabo San Lucas'ta çekilen iddialı pozlarına Instagram sayfasında yer verdi. Ondan bir yaş büyük olan ablası Kourtney de İtalya tatili sırasında çekilen bikinili bir pozunu paylaştı. Her iki kardeşin pozlarına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.