Kadınlara yıkanmamayı emretti! Ülke alarma geçti

Tarikat liderinin kadın havarilerinden talepleri, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.
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Panama'da yaşayan ABD doğumlu 37 yaşındaki tarikat lideri Eligio Lee Bishop, havarilerine yıkanmamaları gerektiğini buyurması sebebiyle Panama'da ABD'ye sınır dışı edildi.
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Panama'nın 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak nitelendirdiği tarikat liderinin daha önce berber, striptizci ve seks işçisi olarak çalıştığı öne sürüldü.
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Eligio Lee Bishop'un bazı kadın havarilerine evlerinden çıkmalarına izin vermediği ve vücudun bir süre sonra çok kötü kokmasına sebep olacak şekilde doğal yaşamayı teşvik ettiği bildirildi.
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Eligio Lee Bishop'un yanı sıra Karbon Kavim Tarikatı'nın adı açıklanmayan diğer iki lideri de tutuklandı.
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Panama polisi ve Panama Göçmenlik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin San Carlos bölgesinde yaşadığını tespit ettiği Eligio Lee Bishop ve havarileri için operasyon düzenlendiği belirtildi.
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Panama Göçmenlik Bürosu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karbon Kavim Tarikatı'nın lideri ve tarikat üyesi olan 17 kişiden 2'si risk ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ABD'ye sınır dışı edildi." dendi.
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Kurum ayrıca, "Eligio Lee Bishop tutuklandığı sırada tarikat lideri olduğunu doğruladı ve bu sebeple Panama'dan gönderildi." ifadesine yer verdi.
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Tarikata üye olduğu sebebiyle bazı isimlerin de gözaltına alındığı bildirildi fakat gözaltına alınan kişi sayısı hakkında bilgi verilmedi.
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Gözaltına alınan diğer kişilerin polis tarafından soruşturulduğu ve sınır dışı edilebilecekleri aktarıldı.
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Panama medyasında yer alan haberlerde Eligio Lee Bishop'un 2016 yılında ABD'nin New York kentinden Honduras'a geldiği ve burada ilk olarak Melanation adlı bir tarikat kurduğu ve ardından tarikatın adını Karbon Kavim olarak değiştirdiği bilgisi paylaşıldı.
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Honduras'ın ardından Kosta Rika'ya yerleşen Eligio Lee Bishop 2017 yılında göçmenlik kurumu ile yaşadığı sebepten dolayı buradan da sınır dışı edildi.
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Havarilerine doğal yaşamaları için sık sık telkinde bulunan Eligio Lee Bishop'un Panama'da 495 bin dolar değerinde bir evde yaşadığı da ortaya çıktı.
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Eligio Lee Bishop'un havarilerine yıkanmayı yasaklaması sebebiyle tarikat üyelerinin geçmişte uçak yolculukları sırasında kötü koktukları için sorunlar yaşadığı da rapor edildi.
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Eligio Lee Bishop'un sosyal medya hesaplarından yaptığı bazı paylaşımlarda, belirli isimleri, "Dünyadaki tanrılar" notu ile etiketlemesi dikkat çekiyor.
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İşte tarikat lideri Eligio Lee Bishop'un sosyal medya paylaşımlarından bazıları...