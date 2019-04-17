Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, bebekleri doğmadan adına sosyal medya hesabı açmış, sayfa 100 binin üzerinde takipçiye ulaşmıştı. Fahriye Evcen oğlu Karan'ı 13 Nisan'da dünyaya getirdi. Onur Baştürk, Karan'ın sosyal medya hesabını bugünkü köşesine taşıdı: Karan tüm bunları isteyecek mi?
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