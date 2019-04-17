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Karan tüm bunları isteyecek mi?

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, bebekleri doğmadan adına sosyal medya hesabı açmış, sayfa 100 binin üzerinde takipçiye ulaşmıştı. Fahriye Evcen oğlu Karan'ı 13 Nisan'da dünyaya getirdi. Onur Baştürk, Karan'ın sosyal medya hesabını bugünkü köşesine taşıdı: Karan tüm bunları isteyecek mi?

Hürriyet Haber
17.04.2019 - 09:43 | Son Güncelleme:
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Karan tüm bunları isteyecek miNext

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan yeni doğdu ama bizzat anne ve babasının açtığı Instagram hesabında 132 bin takipçisi var.

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