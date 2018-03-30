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    Haberler >Gündem>Karamel bir ilk oldu, alışmaya çalışıyor...

    Karamel bir ilk oldu, alışmaya çalışıyor...

    Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ön ayaklarını kaybeden "Karamel" isimli sincap, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğretim görevlilerinin çalışmaları sonucu geçici protezine kavuştu.

    AA
    30.03.2018 - 16:54 | Son Güncelleme:
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    Karamel bir ilk oldu, alışmaya çalışıyor...Next

    'Karamel' protezine kavuştu...

    Etiketler: protez , gündem

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