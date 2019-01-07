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Karadenizli arıcı 15 bin TL'ye yaptı! Yabancı turistler akın ediyor
ARTVİN’in Arhavi ilçesinde, arıcı Musa Can (56), yerli- yabancı turistlerin uğrak yeri Mençuna Şelalesi’ne giden yol üzerindeki gürgen ağacının gövdesine, 16 metrekarelik ahşap ev inşa etti. Yerden 5 metre yükseklikte bulunan ve merdivenle ulaşılabilen ev, şelaleyi görmek için bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.
Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi’nde arıcılıkla geçimini sağlayan Musa Can, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri Mençuna Şelalesi yolu üzerindeki gürgen ağacının gövdesine, 16 metrekarelik ahşap ev yaptı. Yerden 5 metre yükseklikte bulunan ve merdivenle ulaşılabilen ev, 15 bin liraya mal oldu. Ev, şelaleyi görmek için bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, fotoğrafladığı evi, sosyal medya hesaplarından ’ağaç kondu’ notuyla paylaşıyor.
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