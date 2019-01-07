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    Haberler >Gündem>Karadenizli arıcı 15 bin TL'ye yaptı! Yabancı turistler akın ediyor

    Karadenizli arıcı 15 bin TL'ye yaptı! Yabancı turistler akın ediyor

    ARTVİN’in Arhavi ilçesinde, arıcı Musa Can (56), yerli- yabancı turistlerin uğrak yeri Mençuna Şelalesi’ne giden yol üzerindeki gürgen ağacının gövdesine, 16 metrekarelik ahşap ev inşa etti. Yerden 5 metre yükseklikte bulunan ve merdivenle ulaşılabilen ev, şelaleyi görmek için bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

    DHA
    07.01.2019 - 11:06 | Son Güncelleme:
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    Karadenizli arıcı 15 bin TLye yaptı Yabancı turistler akın ediyorNext

    Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi’nde arıcılıkla geçimini sağlayan Musa Can, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri Mençuna Şelalesi yolu üzerindeki gürgen ağacının gövdesine, 16 metrekarelik ahşap ev yaptı. Yerden 5 metre yükseklikte bulunan ve merdivenle ulaşılabilen ev, 15 bin liraya mal oldu. Ev, şelaleyi görmek için bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, fotoğrafladığı evi, sosyal medya hesaplarından ’ağaç kondu’ notuyla paylaşıyor.

    Etiketler: ağaç ev , Arıcılık , Turist , son dakika , haberler

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