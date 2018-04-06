Karadeniz'de büyük operasyon başladı

DOĞU Karadeniz Bölgesi’ndeki 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Teröristlerle dün sıcak temasın sağlandığı Trabzon-Gümüşhane sınırına ise askeri helikopterlerle takviye birlikler sevk ediliyor.
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