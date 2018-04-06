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    Haberler >Gündem>Karadeniz'de büyük operasyon başladı

    Karadeniz'de büyük operasyon başladı

    DOĞU Karadeniz Bölgesi’ndeki 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Teröristlerle dün sıcak temasın sağlandığı Trabzon-Gümüşhane sınırına ise askeri helikopterlerle takviye birlikler sevk ediliyor.

    İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)
    06.04.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:
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    Karadenizde büyük operasyon başladıNext

    Trabzon, Gümüşhane ve Giresun kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan ’Şehit Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu’ sürdürülüyor.

    Etiketler: terörist , gündem

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