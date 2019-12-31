Karaciğer sağlığı için 10 öneri

Organ Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Onur Yaprak, yeni yılda karaciğer sağlığını korumanın 10 yolunu açıkladı. Prof. Dr. Yaprak, karın boşluğunda sağ üst kısmında yer alan karaciğerin içinden dakikada 1.5 litre kadar kan geçtiğine dikkati çekerek, "Karaciğer vücudun adeta bir kimya fabrikası gibi çalışır. Yemek, ilaç, alkol veya toksinler olsun, her şey karaciğer tarafından filtre edilir. Karaciğer kan şekeri seviyesinin dengelenmesinde çok önemli bir role sahiptir. Fazla şekeri depolar ve gereğinde kullanıma sunar. Proteinler karaciğerde üretilir. Salgıladığı safra ile hem yağların parçalanması ve emilmesine katkı sağlar hem de toksin gibi atıkları vücuttan uzaklaştırır. Demir ve bazı vitaminler gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğerde depolanır" ifadelerini kullandı.