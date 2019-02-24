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Kar tatili için açıklama geldi! İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?
Kar yağışı ve bazı kesimlerde fırtınanın etkili olması üzerine İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı sorusu gündemde yer almaya başladı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin merakla araştırdığı yarın okullar tatil olacak mı konusunun detayları ise İstanbul Valiliğinin resmi açıklama yapmasıyla netlik kazanacak. Peki, hava muhalefetinin durumuna göre değişecek olan İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte, kar tatili açıklaması gelen iller ve İstanbul'daki son durum hakkında bazı bilgiler
Kar yağışı bazı bölgelerde etkisini arttırırken vatandaşların yarın okullar tatil olacak mı sorusu da etkisini arttırdı. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ İLAN EDİLDİ?
Yağışın etkisini arttırdığı Çanakkale'de okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden beri devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi de yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle ara verilen merkezler arasında yer aldı.
Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte, o detaylar
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