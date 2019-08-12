Kaputaş Plajı'na günde 6 bin kişi geldi

Antalya’nın ünlü plajlarından Kaputaş, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. 9 günlük Ramazan Bayramı’nda günlük 10 bin kişi ağırlayan plaja Kurban Bayramı’nda ise günlük 6 bin kişinin geldiği kaydedildi.
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