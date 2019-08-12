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Kaputaş Plajı'na günde 6 bin kişi geldi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan turkuaz renkli suya sahip Kaputaş Plajı'na Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğun ilgi var.

DHA
12.08.2019 - 15:15 | Son Güncelleme:
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Kaputaş Plajına günde 6 bin kişi geldiNext

Antalya’nın ünlü plajlarından Kaputaş, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. 9 günlük Ramazan Bayramı’nda günlük 10 bin kişi ağırlayan plaja Kurban Bayramı’nda ise günlük 6 bin kişinin geldiği kaydedildi.

Etiketler: turizm , deniz , haberler

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