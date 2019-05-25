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    Kapadokya’da bulundu! Ahırdan çıkanlar inanılmaz…

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bir ahırda Hitit Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen hiyeroglif yazılar bulundu.

    NEVŞEHİR (İHA)
    25.05.2019 - 12:17 | Son Güncelleme:
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    Kapadokya’da bulundu Ahırdan çıkanlar inanılmaz…Next

    Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyünde bulunan bir ahır içerisinde ki taşlarda Hitit Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen ve 3 bin 500 yıl öncesine ait hiyeroglif parçalar bulundu.

    Etiketler: Ahır , Hitit uygarlığı , tarihi kalıntılar , son dakika haberler

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