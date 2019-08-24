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Haberler > Kelebek >Keyif>Kansere yakalanan ve 8 ay ömür biçilen oyuncu 3 yıldır hayata tutunuyor: Neden bir mucize olmasın ki!

Kansere yakalanan ve 8 ay ömür biçilen oyuncu 3 yıldır hayata tutunuyor: Neden bir mucize olmasın ki!

"Bunların neden olduğunu kimse bilmez. Fakat imkansızın da gerçekleşmesi mümkündür. Ben hala "imkansız mucizeme" ulaşabileceğimi ümit ediyorum." Bu sözler 2016 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan ünlü oyuncuya ait.

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Hürriyet Haber
24.08.2019 - 15:14 | Son Güncelleme:
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Kansere yakalanan ve 8 ay ömür biçilen oyuncu 3 yıldır hayata tutunuyor: Neden bir mucize olmasın kiNext

Hastalığı teşhis edildiğinde sadece 8 ay ömür biçilen oyuncu 3 yıldır hayata sımsıkı tutunuyor ve her şeye rağmen kendi mucizesini gerçekleştirmeye çalışıyor.

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Etiketler: emmerdale , jez hughes , leah bracknell

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Kansere yakalanan ve 8 ay ömür biçilen oyuncu 3 yıldır hayata tutunuyor: Neden bir mucize olmasın ki!

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