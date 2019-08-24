Haberler >Kelebek >Keyif>Kansere yakalanan ve 8 ay ömür biçilen oyuncu 3 yıldır hayata tutunuyor: Neden bir mucize olmasın ki!
Kansere yakalanan ve 8 ay ömür biçilen oyuncu 3 yıldır hayata tutunuyor: Neden bir mucize olmasın ki!
"Bunların neden olduğunu kimse bilmez. Fakat imkansızın da gerçekleşmesi mümkündür. Ben hala "imkansız mucizeme" ulaşabileceğimi ümit ediyorum." Bu sözler 2016 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan ünlü oyuncuya ait.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.