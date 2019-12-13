Kanser teşhisinde yapay zekâ dönemi! 300 kat daha hızlı...
Almanya’nın Münih kentinde faaliyet gösteren ve yöneticiliğini Dr. Ali Ertürk’ün yaptığı Helmholtz Merkezi Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü, en küçük kanser hücrelerinin tespitini sağlayan ‘DeepMACT’ adında yeni derin öğrenme tabanlı algoritma geliştirdi. Tamamen şeffaflaştırılan doku veya denekte, yapay zekâ ile en küçük kanser hücresinin tespitini yapabilen sistem, kanser ve kanser ilaçları araştırma ve geliştirmeleri için büyük bir umut niteliğinde.
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DeepMACT algoritması, metastazları manuel olarak yapılan tespit yönteminden 300 kat daha hızlı biçimde yapabiliyor. DeepMACT teknolojisiyle aylarca süren tespit çalışması saniyeler içinde çok daha detaylı ve doğru bir biçimde tamamlanabiliyor.
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Kanser hücrelerinin ve araştırmalarda geliştirilen kanser ilaçlarının vücutta nasıl yayıldığını, birbirleriyle etkileşimini ortaya koyan bir görüntüleme teknolojisi geliştirdiklerini belirten Dr. Ali Ertürk, şunları söyledi:
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“Bunun temelinde geliştirdiğimiz görüntüleme teknikleri var. Dokuları şeffaf hale getiriyoruz. Mesela fareyi tamamen şeffaf hale getirebiliyoruz. Lazerli tarama yapan mikroskoplarla bunu tarayarak, milyarlarca hücre içindeki kanser hücrelerini görüyoruz ve yapay zekâ ile analiz ederek kanserin nasıl yayıldığını ve gelişimini izleyebiliyoruz.”
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“Bu geliştirdiğimiz teknoloji daha önce geliştirilen şeffaflaştırma teknolojilerinin yapay zekâ ile birleştirilmiş hali. Fareyi tamamen şeffaf hale getiriyoruz. Bunu, sütü suya çevirmek gibi düşünebilirsiniz. Fare cam gibi olduktan sonra lazerli mikroskopu kullanarak bütün hücreleri tek tek görebiliyoruz. Eğer herhangi bir ilaç önerildiyse kanseri yok etmek için, bu ilacın da o kansere nasıl etki ettiğini detaylı şekilde görebiliyoruz.”
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“Çalışmamızın, yakın zamanda kanser ilaçları araştırma ve geliştirmelerinde başarı oranını yüzde 5’ten yüzde 30’lara kadar çıkarabileceğine inanıyorum. Mevcut teknolojide bizdeki kadar detaylı bir izleme sağlanamıyor.”
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“Önümüzdeki yıllarda bunu değişik alanlarda da uygulayacağız. Bu teknoloji, örneğin insandan biyopsiyle alınan doku veya parçaların tek hücreye kadar detaylı bir araştırmasının yapılmasına ve kişiye özgü etkili bir ilaç geliştirmesine katkı sağlayacaktır.”
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Dr. Ertürk ve ekibinin geliştirdiği görüntüleme algoritması, ABD merkezli bilimsel araştırma dergisi CELL’in yeni sayısında da geniş yer buldu.
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Aynı ekip, daha önce de geliştirdiği teknolojilerle organların detaylı haritalarını çıkaran ve yine özel olarak geliştirilen 3 boyutlu biyolojik yazıcılarla yapay organ prototipleri hazırlayan ‘VD SICO’ adını verdikleri sistemi geliştirmişti.