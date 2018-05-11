Kanser hastası üç kız fotoğraf çektirdi... Yıllar sonra aynı üçlüden haber geldi!

Profesyonel fotoğrafçı Scantling’in üvey babasına kanser teşhisi koyulduktan sonra, Scantling tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir çözüm bulmaya çalıştı. Daha sonra bulacağı çözüm bir projeye dönüştü.
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