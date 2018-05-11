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    Haberler >Dünya>Kanser hastası üç kız fotoğraf çektirdi... Yıllar sonra aynı üçlüden haber geldi!

    Kanser hastası üç kız fotoğraf çektirdi... Yıllar sonra aynı üçlüden haber geldi!

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    Hürriyet Haber
    11.05.2018 - 08:14 | Son Güncelleme:
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    Kanser hastası üç kız fotoğraf çektirdi... Yıllar sonra aynı üçlüden haber geldiNext

    Profesyonel fotoğrafçı Scantling’in üvey babasına kanser teşhisi koyulduktan sonra, Scantling tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir çözüm bulmaya çalıştı. Daha sonra bulacağı çözüm bir projeye dönüştü.

    Etiketler: KANSER , Fotoğraf , ÇOCUK
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