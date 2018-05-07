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    Haberler >Dünya>Ölüm döşeğindeki sevgilisiyle evlendi! 3 hafta sonra mucize böyle gerçekleşti...

    Ölüm döşeğindeki sevgilisiyle evlendi! 3 hafta sonra mucize böyle gerçekleşti...

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    Hürriyet Haber
    07.05.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:
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    Ölüm döşeğindeki sevgilisiyle evlendi 3 hafta sonra mucize böyle gerçekleşti...Next

    ABD'de yaşayan Rob Mooberry ve Amanda, Las Vegas’taki Cosmopolitan Otel’de çalışırken tanıştılar. Amanda kokteylleri hazırlıyor Rob da barla ilgileniyordu. Tanışır tanışmaz birbirlerinden etkilendiler.

    Etiketler: son haber , son dakika , haber , haberler
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