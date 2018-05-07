Ölüm döşeğindeki sevgilisiyle evlendi! 3 hafta sonra mucize böyle gerçekleşti...

ABD'de yaşayan Rob Mooberry ve Amanda, Las Vegas’taki Cosmopolitan Otel’de çalışırken tanıştılar. Amanda kokteylleri hazırlıyor Rob da barla ilgileniyordu. Tanışır tanışmaz birbirlerinden etkilendiler.
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