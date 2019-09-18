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    Kanıtları tüm dünyaya gösterdiler! İran'ı suçladılar...

    Suudi Arabistan, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıda İran yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığını ve saldırının "kesinlikle İran tarafından desteklendiğini" açıkladı.

    AA - Fotoğraflar: REUTERS
    18.09.2019 - 18:46 | Son Güncelleme:
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    Kanıtları tüm dünyaya gösterdiler İranı suçladılar...Next

    Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, iki petrol üretim tesisini vuran 18 insansız hava araçlarının kalıntılarını dünya medyasına gösterdi.

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