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Kanıtları tüm dünyaya gösterdiler! İran'ı suçladılar...
Suudi Arabistan, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıda İran yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığını ve saldırının "kesinlikle İran tarafından desteklendiğini" açıkladı.
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