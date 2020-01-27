Kandilli deprem haritası 2020 son dakika: Canlı, anlık ve haritalı son depremler!
Son depremler listesi Kandilli ve AFAD verileri ile anlık olarak takip ediliyor. Fay hatlarındaki hareketliliğin anlık olarak yansıdığı Kandilli Rasathanesi son depremler haritası içerisinde Ankara, Manisa, İstanbul, Elazığ ve çevre illeri kapsayan veriler yer alıyor. Son depremler anlık ve canlı olarak takip edilebiliyor. Anlık depremleri harita üzerinden takip etmek de mümkün olabiliyor. İşte, Kandilli deprem haritası aracılığıyla meydana gelen son depremler hakkında bazı bilgiler
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1
Son depremler içerisinde Ankara dikkat çekiyor. Türkiye'nin 81 ilinde meydana gelen son depremleri kısa bir süre içerisinde son depremler listesi içerisine ekleyen ve canlı haritası ile belirten AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin şiddeti, konumu ve derinliği hakkında bilgi veriyor. İşte, Türkiye'deki son depremler listesi hakkında bazı bilgiler
SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye'de meydana gelen son depremler şu şekilde;
Daha büyük bir depremin, sismometre üzerinde daha uzun bir süre için salınımlara yol açacağı ilkesinden hareket edilir. Depremin, sismometre üzerinde ne kadar uzun süreli bir titreşim oluşturduğu ölçülür ve deprem merkezinin uzaklığı ile ölçeklenir. Bu yöntem küçük (M<5,0) ve yakın (Uzaklık<300 km) depremeler için kullanılır.
3
Yerel (Lokal) Büyüklük (Ml)
Bu yöntem 1935'da Richter tarafından depremleri ölçmek için önerilen ilk yöntemdir. Bu yöntem, havuza atılan tas örneğine dönecek olursak, taşın suya çarparken oluşturduğu ses dalgalarının suyun içerisine yerleştirilmiş bir mikrofon ile dinlenmesine benzetilebilir. Ses kaydında oluşan en yüksek genlik değeri, uzaklık ile ölçeklenerek taşın büyüklüğü hakkında bilgi verecektir. Depremin büyüklüğünü kestirirken de ayni ilke uygulanır. Bu yöntem de görece küçük (büyüklüğü 6,0’dan az) ve yakın (uzaklığı 700 km'den az) depremeler için kullanılır. Doğru değerlerin bulunması için sismometrelerin çok iyi kalibre edilmiş olması esastır.
4
Yüzey Dalgası Büyüklüğü (Ms)
Bu yöntem ilk iki yöntemin yetersiz kaldığı büyük depremleri (M>6,0) ölçmek için geliştirilmiştir. Havuz örneğine geri dönecek olursak, suyun yüzeyinde oluşan ve halkalar seklinde merkezden çevreye yayılan dalgaların en yüksek genliğinin ölçülmesi esasına dayanır. Bu tür dalgalar yeryüzünde kaynaktan çok uzak mesafelere yayılabilirler. Diğer yöntemlerin aksine bu yöntemin güvenilirliği uzak mesafeden yapılan ölçümlerde daha da artar.
5
Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb)
Bu yöntem Yüzey Dalgası yöntemine benzer, tek farkı yüzeyden yayılan dalgalar yerine derinliklerde ilerleyen dalgaların kullanılmasıdır. Havuz örneğine dönersek, taşın suya çarpması ile oluşan ses dalgaları (akustik dalga) suyun içerisinde uzak mesafelere yayılabilir. Bu ses dalgalarının bir mikrofon ile dinlenebilir ve ulaştığı en yüksek genlik taşın büyüklüğü konusunda bilgi verir. Deprem için de durum benzerdir. Ancak yerkabuğu içerisinde sadece ses dalgası değil, kesme dalgası adi verilen bir başka dalga türü de üretilir. Bu iki dalga türünün tümüne Cisim Dalgaları adi verilir. Sismometreler, mikrofondan farklı olarak her iki dalga türünü (Cisim Dalgaları) de kaydedebilir.