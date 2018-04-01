Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kandil'den gelen teröristler burada kalmış!

    Kandil'den gelen teröristler burada kalmış!

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde, PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristlerin kaldığı bir villa ile çevresinde sığınak amacıyla inşa edilen uzun beton tüneller bulundu.

    AFRİN/ANKARA (AA)
    01.04.2018 - 17:01 | Son Güncelleme:
    1 / 9
    Kandilden gelen teröristler burada kalmışNext

    Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) alınan bilgilere göre, ÖSO güçleri Afrin ilçe merkezindeki bir villada terör örgütü PKK'nın Kandil'den gelen elebaşlarının kaldığını tespit etti.

    Etiketler: terörle mücadele , gündem

    En Yeni Foto Galeriler

    Kandil'den gelen teröristler burada kalmış!

    Kandil'den gelen teröristler burada kalmış!

    Google Maps'te gördü peşine düştü! Çölün ortasında öyle bir şey buldu ki...

    Google Maps'te gördü peşine düştü! Çölün ortasında öyle bir şey buldu ki...

    Ona benzemek için 2 milyon TL harcadı!

    Ona benzemek için 2 milyon TL harcadı!

    Fenerbahçe sil baştan! Sezon sonu 11 yolcu...

    Fenerbahçe sil baştan! Sezon sonu 11 yolcu...

    İYİ Parti kongresinden kareler

    İYİ Parti kongresinden kareler

    Alara'ya acı veda...

    Alara'ya acı veda...

    Ünlülerden destek ziyareti

    Ünlülerden destek ziyareti

    Yine Melo yine olay!

    Yine Melo yine olay!

    Zlatan bunu da yaptı! İlk maçında...

    Zlatan bunu da yaptı! İlk maçında...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri