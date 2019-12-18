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Televizyon
17 Aralık 2019 - 21:30,

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu'nun oyuncuları kimler? Hekimoğlu karakterleri ve oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayan Hekimoğlu ilk bölümü ile izleyenleri ekran başına topladı. Bir hastanede yaşanan olayların ele alındığı dizide, Ateş Hekimoğlu karakterinin zekası ve hastalıklar üzerindeki teşhisleri ilginç anları ekranlara taşıyacak. Şimdiden adından söz ettirmeye başlayan Hekimoğlu'nun konusu kadar oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu'nun oyuncuları kimler? Hekimoğlu dizisi karakterleri ve oyuncu kadrosu.

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Çekimleri uzun zamandır devam eden Hekimoğlu dizisi ilk bölümü ile Kanal D'de salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu Timuçin Esen'in Ateş Hekimoğlu karakterine hayat vereceği dizide, güçlü oyuncu kadrosu şimdiden dikkatleri üzerine topladı. Peki, Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte, merakla beklenen Hekimoğlu'nun oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

House M.D dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu dizisi 17 Aralık akşamı yayın hayatına başladı. Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban gibi oyuncuların yer aldığı dizide, bir hastanede yaşanan olaylar ele alınacak. İşte, Hekimoğlu'nun oyuncu kadrosu ile ilgili merak edilenler.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hekimoğlu oyuncu kadrosunda, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor.

İşte, oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgiler

2TİMUÇİN ESEN (ATEŞ HEKİMOĞLU) KİMDİR

TİMUÇİN ESEN (ATEŞ HEKİMOĞLU) KİMDİR?

40’lı yaşlarında. Tıbbi Sherlock Holmes. Bir tıp dehası… Ateş Hekimoğlu, enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Hekimoğlu zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemleriyle şaşırtır ve hayranlık uyandırır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir. “Herkes yalan söyler” cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, bu özelliklerinden dolayı takip edilmesi zevkli ve vazgeçilmez bir karakterdir.

TİMUÇİN ESEN KİMDİR?

Timuçin Esen, 1973 yılında Adana’da doğmuştur.
Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.
2003 yılında Gurbet Kadını dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Timuçin Esen; Gönül İşleri; Kumun Tadı, Vicdan, Senin Hikayen, Kapalı Çarşı, Labirent, Hırsız Polis, Gönül Yarası, Yazı Tura ve Deliyle Geçen Gece dizilerinde rol almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Murat Aygen, Şevval Sam, Hilmicem İntepe ve Dilan Çiçek Deniz ile paylaşmakta, Faryalı karakterini canlandırmıştır. Müslüm filminde ise Müslüm Gürses rolünü Timuçin Esen canlandırmıştır.

3OKAN YALABIK (ORHAN YAVUZ) KİMDİR

OKAN YALABIK (ORHAN YAVUZ) KİMDİR?

40’lı yaşlarda başarılı bir onkoloji uzmanı. Ateş Hekimoğlu’nun lise ve üniversiteden arkadaşı. Hatta tek arkadaşıdır… Hekimoğlu’yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekâsıyla diğeri de sağduyusuyla yaklaşır hastalara… Orhan, Ateş’i çıkarsız ve gerçekten seven tek arkadaşıdır. Yüzlerce hayat kurtarmış olmasına büyük bir saygı duyar.

OKAN YALABIK KİMDİR?

Okan Yalabık, 1978 yılında İstanbul’da doğmuştur.
Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Kaygısızlar dizisi ile yaşayan Okan Yalabık; Muhteşem Yüzyıl, Analar ve Anneler, Seddülbahir 32 Saat, Hatırla Sevgili, Çapkın, Serseri, Kabuslar Evi, Sensiz Olmuyor, Avrupa Yakası, Çaylak, Yıldızların Altında, İki Arada, Çifte Bela, Aşkım Aşkım ve Yılan Hikayesi dizilerinde rol almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın paylaştığı Vatanım Sensin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Hamilton karakterini canlandırmaktadır.

Annemin Yarası, Peşpeşe, Av Mevsimi, Güz Sancısı, Mavi Gözlü Dev, İlk Aşk, Sen Ne Dilersen, Büyü ve Kolay Para filmlerinde rol alan Okan Yalabık; sinema dünyasında da yerini almıştır.

4EBRU ÖZKAN SABAN (İPEK TEKİN) KİMDİR

EBRU ÖZKAN SABAN (İPEK TEKİN) KİMDİR?

Orhan ve Hekimoğlu’nun okuldan arkadaşı. Yalnız, güçlü bir kadın. Tıp fakültesinin dekanı ve hastane yöneticisi olan İpek, Endokrinoloji uzmanıdır. Duygusal ve sosyal becerileri kuvvetli, hayatını hastalara ve hastaneye adamıştır.

Orhan’dan sonra Ateş’in zorlu karakterini anlayan ve buna tahammül edebilen tek kişidir. Hekimoğlu sadece bulmacalı vakaların peşinde koşarken İpek de Orhan gibi onun mümkün olduğu kadar çok hastaya şifa olması için uğraşır. Güzel, güçlü, hırslı, tuttuğunu koparan bir kadın olan İpek, Ateş’in her zaman ilgi alanındadır. Bazen dost, bazen patron bazen de karşı cins olarak. Birbirleriyle yıllardır sürekli flörtleşseler de aralarında bir türlü bir ilişki başlayamaz.

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

Ebru Özkan, 1978 yılında Ankara’da doğmuştur.
Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde tamamlamıştır.
2006 yılında sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.
Gözyaşı Çetesi, Kara İnci, Güldünya, Çınar Ağacı, Anneler ile Kızları, Hayatımın Rolü, Not Defteri gibi dizilerde rol almıştır.
2009 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde canlandırdığı Halide karakteri ile tanınmaktadır.
Star Tv ekranlarında yayınlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır.

5KAAN YILDIRIM (MEHMET ALİ ÇAĞLAR)

KAAN YILDIRIM (MEHMET ALİ ÇAĞLAR) ?

Ateş’in ekibindeki uzman nörolog olan Mehmet Ali her zaman Ateş’i en çok eleştiren kişidir. Ne kadar inkâr etse de ekipte en çok Ateş’e benzeyen de odur. Mehmet Ali, İstanbul’un fakir mahallelerinden birinde, zor şartlarda büyümüştür. Sınıf atlamak ve bir daha eski mahallesine dönmemek için çaba sarf etmektedir her zaman… Görünüşüne ekipteki herkesten daha çok özen gösterir. Hırslı ve çalışkan olsa da bazen yetenekleri hırsının gerisinde kalabilir. Sabırsızdır. Ateş’ten hoşlanmasa da bir doktor olarak ona hayranlık duyar ve farkında olmadan bazı zamanlarda onu taklit eder. Ateş onun geçmişiyle arasına koymaya çalıştığı mesafenin farkındadır. Onu manipüle etmek için bu hassas noktasını kullanmaktan kaçınmaz.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Brunel üniversitesi Pazarlama Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı Kayıp dizisi ile yaşayan Kaan Yıldırım; Kalbim Yangın Yeri, Adı Mutluluk ve Ulan İstanbul dizilerinde rol almıştır.

Show Tv ekranlarında yayınlanan; baş rolü Rasim Öztekin, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu ve Ali Barkın ile paylaştığı Klavye Delikanlıları dizisinin kadrosunda yer almış ve Kerem karakterini canlandırmıştır.

6AYTAÇ ŞAŞMAZ (EMRE ACAR)

AYTAÇ ŞAŞMAZ (EMRE ACAR)?

Ateş’in ekibindeki kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır. Hem zengin hem de yakışıklı bir adamdır. Ne var ki onun da hayatı dışarıdan görüldüğü kadar yolunda gitmemiştir. 15 yaşındayken babası tarafından terk edilir ve tek başına alkolik annesine bakmak zorunda kalır. O günden beri de babasıyla arasındaki bağ neredeyse kopmuştur. Emre sürekli olarak yeteneklerine hayran olduğu patronu Ateş’e kendini beğendirmeye çalışır. Ateş’in fikirlerini herkesten çok onaylar ve kabullenir. Bir yandan da bir kukla olmadığını kanıtlamak için sürekli olarak kendini ispat etmeye çalışır. Genellikle umursamaz ve biraz sinsi görünse de çok insancıl ve derin tarafları da vardır. İlgilendiği hastalarla olan ilişkilerinde zaman zaman bu yanı açığa çıkar.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur.
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz; oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Kötü Çocuk sinema filmi ile yaşamıştır.
Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda Uzman Çavuş Feyzullah karakterini canlandırmıştır.

7DAMLA COLBAY (ZEYNEP CAN)

DAMLA COLBAY (ZEYNEP CAN)?

Ateş’in ekibindeki tek kadın olan Zeynep bağışıklık sistemi uzmanıdır. Oldukça güzel ve dikkat çekici olduğu halde takındığı ciddi maskeyle kadınlığını gizlemeye uğraşır. Hastalara şefkatle yaklaşır, onlarla gereğinden fazla bağ kurar. Ateş’in merakı bulmaca çözmekse, Zeynep’in merakı da insanlardır. Her şeyiyle Ateş’in tam zıttıdır. Ne var ki Ateş’le çalışmaya başladıktan sonra onun da içinde bir sertlik oluşur. Zamanla Ateş’e benzemeye başlar, onun gibi olursa onu anlayabileceğini düşünür ve o da kuralları zorlamaya başlar.

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay, 1993 yılında İzmir’de doğmuştur.

Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Kara Para Aşk dizisi ile yaşamıştır.

2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi tanınmasına yardımcı olmuştur.

2016 sezonunda Show Tv’de yayınlanan İçerde dizisinde rol almıştır.

8HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ateş Hekimoğlu 40’lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek’in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu’nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek’i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu’nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu’nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan’dır. Hekimoğlu’yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere’de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu’nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu’na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.

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