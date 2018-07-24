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Kan donduran detaylar! Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı!

Film yönetmeni, tiyatro sanatçısı Hamdi Alkan’ın eski eşi, oyuncu Canan Hoşgör’ü, yatıya gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C. ile şoförü Barış E.’nin kahvesine uyku ilacı atıp 182 bin dolarını çaldığı belirlendi. Barış E., ‘Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklandı. Olay sonrası kayıplara karışan Ayşe C. de dün akşam gözaltına aldı. İfadesi alınan Ayşe C. savcılık tarafından mahkemeye sevk edilip tutuklandı.

Hürriyet Haber
24.07.2018 - 13:21 | Son Güncelleme:
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Kan donduran detaylar Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattıNext

Film yönetmeni, tiyatro sanatçısı Hamdi Alkan’ın eski eşi, oyuncu Canan Hoşgör’ü, yatıya gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C. ile şoförü Barış E.’nin kahvesine uyku ilacı atıp 182 bin dolarını çaldığı belirlendi. Barış E., ‘Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklandı. Olay sonrası kayıplara karışan Ayşe C. de dün akşam gözaltına aldı. İfadesi alınan Ayşe C. savcılık tarafından mahkemeye sevk edilip tutuklandı.

Etiketler: canan goşgör , canan hoşgör kimdir

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