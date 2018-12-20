Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kamyon devrildi: Tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

    Kamyon devrildi: Tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde, domates ve sebze yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tonlarca domates ve sebze yola saçılırken kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı.

    Fotoğraflar: İHA
    20.12.2018 - 00:22 | Son Güncelleme:
    1 / 16
    Kamyon devrildi: Tonlarca domates ve sebze yola saçıldıNext

    Edinilen bilgilere göre kaza, Fethiye-Muğla karayolunda meydana geldi.

    Etiketler: son dakika

    En Yeni Foto Galeriler

    Kamyon devrildi: Tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

    Kamyon devrildi: Tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

    Pepe'nin yeni takımı belli oldu!

    Pepe'nin yeni takımı belli oldu!

    Ben odun taşıyordum, birden Adriana geldi

    Ben odun taşıyordum, birden Adriana geldi

    ÖSO önlemlerini artırdı teröristleri operasyon korkusu sardı

    ÖSO önlemlerini artırdı teröristleri operasyon korkusu sardı

    Flaş iddia! Yıldız oyuncu idmana çıkmadı...

    Flaş iddia! Yıldız oyuncu idmana çıkmadı...

    Dev oyuncunun yerine Cengiz Ünder...

    Dev oyuncunun yerine Cengiz Ünder...

    Tam umudu kaybetmişken

    Tam umudu kaybetmişken

    Dünyanın en havalı mekanları belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

    Dünyanın en havalı mekanları belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

    Lezizz çay saatleri için renk renk cupcake tarifleri

    Lezizz çay saatleri için renk renk cupcake tarifleri

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2018
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.