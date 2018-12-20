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Kamyon devrildi: Tonlarca domates ve sebze yola saçıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, domates ve sebze yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tonlarca domates ve sebze yola saçılırken kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı.
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