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    Kameralara böyle yansıdı

    Bursa Ayı Barınağı’ndaki ayıların keyifli anları kameralara yansıdı. Birbirleriyle adeta güreş tutan ayılar, keyifli gün geçirmenin tadını çıkardı. 

    BURSA (İHA)
    06.05.2018 - 21:29 | Son Güncelleme:
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    Kameralara böyle yansıdıNext

    Bursa Karacabey ilçesinde bulunan Türkiye’nin tek ayı barınağı Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ovakorusu Ayı Barınağı’nda yaşayan 74 erişkin, 7 yavru olmak üzere 81 ayının keyfine diyecek yok.

    Etiketler: Bursa Ayı Barınağı , gündem

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