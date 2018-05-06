Kameralara böyle yansıdı

Bursa Karacabey ilçesinde bulunan Türkiye’nin tek ayı barınağı Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ovakorusu Ayı Barınağı’nda yaşayan 74 erişkin, 7 yavru olmak üzere 81 ayının keyfine diyecek yok.
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