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    Haberler >Gündem>Kameralar tek tek izlendi... Hepsi yakalandı

    Kameralar tek tek izlendi... Hepsi yakalandı

    Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bahçesine giden Halil İbrahim Baş (60), ceviz çalmak için komşusunun bahçesine giren hırsızlar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    DHA
    09.10.2019 - 14:57 | Son Güncelleme:
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    Kameralar tek tek izlendi... Hepsi yakalandıNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler

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