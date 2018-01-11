Kamera kapanınca neler oluyor

Hemen her akşam TV aracılığıyla evlerimize konuk olan ünlüler kameralar kapandıktan sonra nasıl bir hayat sürdürüyorlar dersiniz. Evlerinde, aileleriyle, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla neler paylaşıyorlar.
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