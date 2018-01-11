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Kamera kapanınca neler oluyor

Hemen her akşam TV aracılığıyla evlerimize konuk olan ünlüler kameralar kapandıktan sonra nasıl bir hayat sürdürüyorlar dersiniz. Evlerinde, aileleriyle, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla neler paylaşıyorlar.

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 09:14 | Son Güncelleme:
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İşte Instagram sayfalarından fotoğraflarla "kamera arkasında" ünlüler.

Etiketler: kamera arkasında ünlüler , ünlülerin özel hayatları , ünlüler evde

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