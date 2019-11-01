Tüm dünya seferber olmuştu! Kahreden haber geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTüm dünya seferber olmuştu! Kahreden haber geldi
GeriDünya Tüm dünya seferber olmuştu! Kahreden haber geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/AFP/Reuters
01 Kasım 2019 - 01:54,

Tüm dünya seferber olmuştu! Kahreden haber geldi

Kamboçya'da kaybolan İngiliz turist Amelia Bambridge'den kötü haber geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

21 yaşındaki İngiliz turist Amelia Bambridge, tatil için gittiği Kamboçya'da kayıplara karışmıştı.

2

Amelia Bambridge'in son olarak geçtiğimiz çarşamba günü ülkenin Koh Rong Adası'nda düzenlenen bir plaj partisinde görüldüğü bildirilmişti.

3

Yaklaşık 150 kişinin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarının ardından genç kadının cansız bedeni dün, kaybolduğu bildirilen yerden 50 km uzakta bulundu.

4

Kamboçyalı yetkililerden alınan bilgilere göre genç kadının cansız bedeni Tayland ile deniz sınırı olan bir bölgede keşfedildi.

5

Amelia Bambridge'in ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

6

Olaya ilişkin Koh Rong Adası'nda restoran ve otellerde çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

7

Gözaltına alınan kişilerin kadın turistlere kötü muamele ettiği belirtildi.

8

Olayla ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Amelia Bambridge'in ailesine taziye dileklerini sundu ve Kamboçyalı yetkililerle iletişim halinde olduğunu aktardı.

9

Genç kadının ailesi üzücü haberin ardından Kamboçya'ya geldi.

10

Amelia Bambridge'i arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgede çalışan balıkçılardan, herhangi bir ipucu gördükleri taktirde bildirmeleri istenmişti.

11

İngiltere Dışişleri Bakanlığı çalışanları da çalışmalara destek vermek için Tayland'a gitmişti.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İLGİLİ GALERİLER

NASA'nın yayınladığı fotoğraflar dünyayı şaşkına çevirdi!

NASA'nın uzaydan yakaladığı bazı görüntüler, bilim insanlarını endişelendiriyor.

hurriyet.com.tr / ÖZEL Foto: NASA /
İLGİLİ GALERİLER

Tüm dünya seferber olmuştu! Kahreden haber geldi

Kamboçya'da kaybolan İngiliz turist Amelia Bambridge'den kötü haber geldi.

hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/AFP/Reuters /