Kalorisi az gibi görünen bu yiyecekler kilo almanıza sebep olabilir

Zeytin ve zeytinyağı Çeşidine göre değişmekle birlikte yaklaşık %80’i tekli doymamış yağ asitlerinden oluşan zeytinyağı en sağlıklı yağlar arasındadır. Tekli doymamış yağ asidi omega 9’un diğer adıyla oleik asidin kalp sağlının korunmasında önemli bir yeri vardır. Zeytin ve zeytinyağı; içeriklerindeki faydalı yağ asitleri, E vitamini başta olmak üzere vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla kalp hastalıklarından ve kanserden korur. Ancak olumlu etkilerinden dolayı aşırı tüketilmemeli, zeytinyağının da bir yağ olduğu ve 1 gramının 9 kkal olduğu unutulmamalıdır. Yağ içeriği yüksek olan zeytin meyvesinin 6-7 tanesi 50 kkaldir. Salata ya da yemek yaparken bol bol eklenen zeytinyağı yiyecekte 100-200 kkal hatta bazen daha fazla fazladan kalori almaya sebep olabilir.