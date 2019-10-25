Kaliforniya'daki yangında binlerce kişi tahliye edildi

73 yaşındaki şarkıcı, dansları, kostümü ve sesiyle saatlerce sahnede kaldı.
BACKGRID UK
Stres, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığı olumsuz etkiliyor. Hayatta stres yaratan faktörlerden tamamen kurtulmak pek mümkün değil ancak stresi yönetmenin, zararlı etkisini azaltmanın bazı yöntemleri bulunuyor. Araştırmalar, stresin özellikle kadınların sağlığını olumsuz etkilediğini, kalp hastalıklarına yol açtığını ve var olan hastalıkları kötüleştirdiğini gösteriyor. Stres altında yaşayan kadınlar, aynı stres seviyesiyle yaşayan erkeklere göre, bir kalp krizinden sonra daha zor toparlanıyorlar.