Felaketin ardından yıkıldı! 'Her şeyimi kaybettim'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen haftadan beri süren orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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Yangın sebebiyle her şeyini kaybeden aileler, molozlar arasında hatıralarını aramayı sürdürüyor.
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Sonoma'da yaşayan 71 yaşındaki Wade Hoefer, evini görmek için gittiği yerde enkazla karşılaştı.
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Evinden geriye eser kalmayan Hoefer, "Her şeyimi kaybettim. Sahip olduğum tek şey üzerimdeki kıyafetler." dedi.
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2015 yılındaki yangın sebebiyle evsiz kalan 41 yaşındaki Josh Terry ise bu yıl çıkan yangında evini boşaltmak yerine yangınla mücadele için bölgede kalmayı tercih etti.
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Bölge sakinlerinden Stephanie LaFranchi ve Ashley LaFranchi, ailesinin yana evi etrafında incelemelerde bulundu.
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Yetkililer, hafta sonu bölgenin kuzey kısmında başlayan iki büyük yangına pazartesi Los Angeles şehri yakınlarındaki yeni bir orman yangının daha eklendiğini belirtti.
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Los Angeles İtfaiye Teşkilatından (LAFD) yapılan açıklamada, "Getty" yangını adı verilen orman yangınının, ünlü starların pahalı evlerinin bulunduğu bölgeyi tehdit etmeye başladığı belirtildi.
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Aralarında NBA basketbol yıldızı LeBron James'in de bulunduğu binlerce kişinin tahliye edildiği, bölgede yaklaşık 2 bin 600 kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.
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İtfaiye teşkilatından, yangınların çok hızlı yayıldığı, bölgede yaşayan herkesin alarm halinde bulunması uyarısı yapıldı.
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Kaliforniya'nın kuzeyinde San Francisco Bay bölgesinde hafta sonundan beri devam eden "Kincade" yangını nedeniyle bölgeden tahliye edilenlerin yaklaşık 200 bine çıktığı kaydedildi.
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Kızıl Haç, evlerini terk edenlerin sığınacak yer bulmakta zorlandığına işaret ederek, yaklaşık 10 bin kişinin acil sığınmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.
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Sonomo Bölgesi'ndeki yangınının 267 kilometrekarelik alanı kapladığı ve şu ana kadar yaklaşık 100 binanın yanmasına neden olduğu belirtildi.
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Yangınlar nedeniyle bölgedeki elektrik kesintilerinden 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği, kesintilerin perşembe gününe kadar 32 yerleşim yerini içine alacak şekilde devam edeceği bildirildi.
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Eyalette acil durum ilan eden Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangınları "tarihi" olarak niteleyerek, "Elimizdeki bütün imkanları seferber ettik. Bölgede yaşayan halkın, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları kritik öneme sahip." diye konuştu.
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Kaliforniya yangını sözcüsü Jonathon Cox, birinin durumu ağır 2 itfaiyecinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.
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Sonoma bölgesi Eğitim Bürosundan yapılan açıklamada da bölgedeki bütün devlet okullarının pazartesi gününe kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.