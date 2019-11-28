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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/AFP/Reuters/EPA-EFE/AA
28 Kasım 2019 - 00:59,

Gökyüzüne bakan evini terk etti! OHAL ilan edildi

ABD'nin batı kıyıları felaketi yaşıyor.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Santa Barbara yakınlarındaki dağlarda çıkan orman yangınları rüzgar sebebiyle geniş bir alana yayıldı.

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Santa Barbara'da görev yapan yetkililer geçtiğimiz salı günü yangın sebebiyle "yerel acil durum" ilan etti.

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Cave yangını, Los Padres Ulusal Ormanı'na ulaştı.

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Yangın sebebiyle 6 bin 300 kişinin tahliye edildiği bölgedeki yaklaşık 2 bin 400 yapının riskli olduğu bildirildi.

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Geniş çaplı yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

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Bölgenin dik yamaçlı ve kayalık bir zemine sahip olması sebebiyle yangına müdahalede güçlükler yaşanıyor.

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Bölgede yaşayan 79 yaşında Rudy Gruber, tahliye emrine rağmen Santa Barbara'daki evini terk etmedi.

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Beslediği kaplumbağası Amstel'i terk etmek istemeyen Gruber, yangının evine ulaşmayacağına inanıyor.

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1976 yılından bu yana bölgede yaşayan ve bugüne dek 5 büyük yangına şahit olan Gruber, yalnızca bir defasında evini boşaltmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

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Bölgede önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen yağışlı havanın yangınların kontrol altına alınmasında yardımcı olacağı düşünülüyor.

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Ocak 2018'de yine aynı bölgede çıkan yangında 130 ev yanmış, 23 kişi de yaşamını yitirmişti.

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1990 yılında bölgede çıkan yangında 400'den fazla ev küle dönmüştü.

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