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Kahve kokusunun peşinden gidenlere özel yeni mekânlar

Şimdilerde İstanbul'un her noktası yeni nesil kahve mekânlarıyla dolu. Peki, bundan şikayetçi miyiz? Tabii ki hayır. Biz de bu nedenle, bu yazımızda kahve sevdalıları için İstanbul'daki en iyi kahvecileri bir araya getirdik. Mekânlar arasında eskiler de, yeniler de var. Ancak hepsinin ortak noktası, kahve konusunda eşsiz olmaları. İşte kahve kokusunun peşinden gidenlere özel yeni mekân önerileri…

Kaynak: Doğan Burda
29.01.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:
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Brew LabNext

Brew Lab

Bu sıcak mekân, zincir kahveler ve yeni nesil kahveler arasında dengeyi tutturmuş bir şekilde müşterilerine hizmet veriyor. Brew Lab'de yapay aromalı kahveler yerine lezzetli demleme kahveler bulunuyor. Eğer siz de hani şu kahvenin üzerine köpükten yapılan süslemeleri seviyorsanız; muhteşem bir şekilde "latte art" yaptıklarını da söylemeyi unutmayalım. Eğer gerçek bir kahve sevdalısıysanız da, Brew Lab'ı muhakkak deneyin deriz.

Adres: Kuloğlu Mh., Yeni Çarşı Cd. 5/B, Beyoğlu

Etiketler: kahve mekanları , en iyi kahveciler

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