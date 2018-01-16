Kahvaltı sofralarına özel kış meyveleriyle marmelat yapılışı

Özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarının olmazları arasında marmelat ve reçeller yer alır. Her mevsim istediği meyveyi taze taze tüketemeyenler en lezzetli saklama yöntemlerinin başında da marmelatlar geliyor. İşte bütün bir sene yiyebileceğiniz kış meyvelerinden marmelat yapılışları...
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