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Kahvaltı sofralarına özel kış meyveleriyle marmelat yapılışı

Lezzetli kış meyvelerini kahvaltı sofralarına taşımak isteyenlerin en iyi alternatiflerinin başında marmelat geliyor. İşte marmelat yapılışının püf noktaları...

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:
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Kahvaltı sofralarına özel kış meyveleriyle marmelat yapılışıNext

Özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarının olmazları arasında marmelat ve reçeller yer alır. Her mevsim istediği meyveyi taze taze tüketemeyenler en lezzetli saklama yöntemlerinin başında da marmelatlar geliyor. İşte bütün bir sene yiyebileceğiniz kış meyvelerinden marmelat yapılışları...

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