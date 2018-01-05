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Kahvaltı diye oturup tüm gününüzü geçirebileceğiniz 5 mekân

Siz de bütün haftayı, hafta sonu kahvaltısı hayaliyle geçirenlerdenseniz önerilerimiz var...

Kaynak: Doğan Burda
05.01.2018 - 09:58 | Son Güncelleme:
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Kahvaltı diye oturup tüm gününüzü geçirebileceğiniz 5 mekânNext

Hepimiz güzel bir kahvaltı etmek için tüm hafta çalışıyoruz. Hafta sonunun bu özlenen lezzeti ve anı için de en güzelini hak ediyoruz gerçekten. Eğer siz de böyle insanlardansanız İstanbul’daki birçok güzel kahvaltıcıdan da haberiniz vardır. Ancak önerilerimizle listenize yeni isimler ekleyebilirsiniz...

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