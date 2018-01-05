Kahvaltı diye oturup tüm gününüzü geçirebileceğiniz 5 mekân

Hepimiz güzel bir kahvaltı etmek için tüm hafta çalışıyoruz. Hafta sonunun bu özlenen lezzeti ve anı için de en güzelini hak ediyoruz gerçekten. Eğer siz de böyle insanlardansanız İstanbul’daki birçok güzel kahvaltıcıdan da haberiniz vardır. Ancak önerilerimizle listenize yeni isimler ekleyebilirsiniz...
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