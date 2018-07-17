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    Kahramanlar böyle karşılandı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ı etkisiz hale getiren jandarma timi ilçede coşkuyla karşılandı. Kürtün İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, tim komutanını alnından öptü.

    AA - İHA - DHA
    17.07.2018 - 06:48 | Son Güncelleme:
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    Kahramanlar böyle karşılandıNext

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ı etkisiz hale getiren jandarma timi ilçede coşkuyla karşılandı. Kürtün İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, tim komutanını alnından öptü.

    Etiketler: operasyon

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