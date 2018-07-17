Kahramanlar böyle karşılandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ı etkisiz hale getiren jandarma timi ilçede coşkuyla karşılandı. Kürtün İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, tim komutanını alnından öptü.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ı etkisiz hale getiren jandarma timi ilçede coşkuyla karşılandı. Kürtün İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, tim komutanını alnından öptü.
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