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    Haberler >Dünya>Kahraman kedi sahibini ölümden kurtardı! Kan pıhtılarını farkedip...

    Kahraman kedi sahibini ölümden kurtardı! Kan pıhtılarını farkedip...

    İngiltere'de Charlotte Dixon isimli bir kadının hastayken sahiplenip büyüttüğü kedi, yıllar sonra ona olan borcunu ödedi. Sahibinin hastalığını farkedip hayatını kurtardı.

    Hürriyet Haber
    03.08.2018 - 17:12 | Son Güncelleme:
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    Kahraman kedi sahibini ölümden kurtardı Kan pıhtılarını farkedip...Next

    İngiltere'nin Redditch şehrinde Charlotte Dixon isimli kadın hasta olan sekiz yaşındaki kedi Theo'yu sahiplenmiş, tüm hayatını onu iyileştirmeye adamıştı. Kedi sahibi Charlotte Dixon'ın yirmi dört saat düzenli bakımı sayesinde hayatta kalmıştı.

    Etiketler: sondakika , HABER , sonhaber

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