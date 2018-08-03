Kahraman kedi sahibini ölümden kurtardı! Kan pıhtılarını farkedip...

İngiltere'nin Redditch şehrinde Charlotte Dixon isimli kadın hasta olan sekiz yaşındaki kedi Theo'yu sahiplenmiş, tüm hayatını onu iyileştirmeye adamıştı. Kedi sahibi Charlotte Dixon'ın yirmi dört saat düzenli bakımı sayesinde hayatta kalmıştı.
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