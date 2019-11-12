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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Facebook/Stevens Medical Fundraiser
12 Kasım 2019 - 00:12,

Kafasının yarısı olmadan yaşamaya çalışıyor

Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana yaşam savaşı veren genç babaya saldıran kişiye verilen ceza 'pes' dedirtti.

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ABD'nin New Yok şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Steven Augustine geçtiğimiz mayıs ayından bu yana yaşam savaşı veriyor.

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32 yaşındaki 2 çocuk babası Agustine 28 mayısta işten evine dönerken beyzbol sopasıyla saldırıya uğradı.

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O günden bu yana komada kalan talihsiz adamın paramparça olmuş kafatasının sol tarafı cerrahlar tarafından çıkarıldı.

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Agustine'nin ailesi doktorların beynini koruyabilmesi adına metal bir kafatası oluşturması için yapılacak ameliyata bağış topluyor.

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İki çocuk babası Agustine, büyük bir kraniyektomi sonrası nadir görülen çökük beyin sendromu hastalığı çekiyor.

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Oğlunun zorlu sınavında başından beri yanında olan 56 yaşındaki kederli anne Donna, Agustine'nin durumunun gittikçe kötüleştiğini belirtti.

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Donna ayrıca, oğullarına saldıran Charles L. Miles isimli kişinin hafif suçtan yargılanmasının kendilerini sarstığını bildirdi.

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Donna, Charles L. Miles isimli saldırganın 365 günlük mahkumiyetinde sadece 72 gün hapiste yattığını bildirdi.

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Steven saldırının tam olarak detaylarını hatırlayamasa bile doktorları darbelerin beyzbol sopasından kaynaklandığı konusunda hemfikir.

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Doktorların görüşlerine rağmen avukatlar Miles'ın Steven'a sadece bir kez yumruk attığını, Steven'ın beyin hasarının geriye düşmekten olduğunu iddia ediyor.

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