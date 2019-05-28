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Kafaları karıştıran fotoğraf! 'El ele tutuşmuş olamazlar'

Cem Özer, sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura’nın fotoğrafını paylaştığı gün, Bodrum’da başka bir kadınla görüntülendi. Ünlü şovmen, el ele güneşlendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları Emine Aydın olduğunu söyledi.

İsmail BAYRAK
28.05.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Kafaları karıştıran fotoğraf El ele tutuşmuş olamazlarNext

EL ELE GÜNEŞLENDİLER

2017 yılında evlendiği 5’inci eşi Pınar Dura ile Bodrum’da tatil yapan ve fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşan Cem Özer, önceki gün Akyarlar’daki Sentido Bellazure Beach’teydi.

Etiketler: Emine Aydın kimdir

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