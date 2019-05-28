Kafaları karıştıran fotoğraf! 'El ele tutuşmuş olamazlar'
Cem Özer, sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura’nın fotoğrafını paylaştığı gün, Bodrum’da başka bir kadınla görüntülendi. Ünlü şovmen, el ele güneşlendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları Emine Aydın olduğunu söyledi.
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