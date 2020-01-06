AA
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 14:15,
Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e jest! O detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı
Sefirin Kızı adli dizide Sancar karakterinin büyük aşkı Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'nun kalbinde etiketli.
Kadir Doğulu'nun paylaşımındaki detay takipçilerinin radarına takıldı. 2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti mutluluklarıyla örnek çift olarak gösterilmeye devam ediyor.
"Yine hasret kaldım"
Aralık ayında dizi çekimlerinden dolayı eşi Neslihan Atagül'ü göremeyen Kadir Doğulu dizi setinde Atagül'ü ziyaret etmişti. Kadir Doğulu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım... Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz... çok iyi iş oldu biliyorum." notunu düşmüştü.
2013 yılında Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaşan çiftin set arkadaşlığı kısa süre sonra aşka dönmüştü. Dizi setinde başlayan aşk 8 Temmuz’da nikah masasına taşınmıştı.
Kadir Doğulu verdiği bir röportajda evlilik teklifini şu sözlerle anlatmıştı;Tanıdığımız, sevdiğimiz ve ikimizin de bu ana şahit olmasını isteyeceğimiz herkesi çağırdım ve evin bahçesine sakladım. Ardından Neslihan’ı eve çağırdım. Kapının girişinden itibaren evin çeşitli yerlerine onu yönlendirecek notlar yazıp bıraktım. Mesela; salonda, şimdi mutfağa git yazan bir not vardı oradan banyoya... Evi birkaç defa dolaştı. En son notta “dışarıya gel aşkım” yazıyordu. Dışarı çıktığı anda o kalabalığın içinde ona evlenme teklif ettim.
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