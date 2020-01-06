Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e jest! O detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

Kadir Doğulu verdiği bir röportajda evlilik teklifini şu sözlerle anlatmıştı;Tanıdığımız, sevdiğimiz ve ikimizin de bu ana şahit olmasını isteyeceğimiz herkesi çağırdım ve evin bahçesine sakladım. Ardından Neslihan’ı eve çağırdım. Kapının girişinden itibaren evin çeşitli yerlerine onu yönlendirecek notlar yazıp bıraktım. Mesela; salonda, şimdi mutfağa git yazan bir not vardı oradan banyoya... Evi birkaç defa dolaştı. En son notta “dışarıya gel aşkım” yazıyordu. Dışarı çıktığı anda o kalabalığın içinde ona evlenme teklif ettim.