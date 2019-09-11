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Kadınların çok ihtiyaç duyduğu bir ürünü sattı ve saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandı

Dünyanın en çok kazanan ünlülerinden biri olan Kim Kardashian servetine servet kattı. 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Kardashian, her yaştan kadının ihtiyaç duyduğu bir ürün sayesinde sadece birkaç saniye içinde 2 milyon dolar kazandı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

Hürriyet Haber
11.09.2019 - 13:30 | Son Güncelleme:
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Kadınların çok ihtiyaç duyduğu bir ürünü sattı ve saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandıNext

Ailesinin en zengini unvanını küçük kardeşi Kylie Jenner'a kaptıran Kardashian uzun süredir kozmetik ve iç giyim koleksiyonları da tasarlayıp satıyor. Zaten yeni rekorunu da bu sayede kırdı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

Etiketler: korse , Kylie Jenner

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