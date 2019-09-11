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Kadınların çok ihtiyaç duyduğu bir ürünü sattı ve saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandı
Dünyanın en çok kazanan ünlülerinden biri olan Kim Kardashian servetine servet kattı. 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Kardashian, her yaştan kadının ihtiyaç duyduğu bir ürün sayesinde sadece birkaç saniye içinde 2 milyon dolar kazandı.
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