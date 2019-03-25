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Kadınlara kademeli erken emeklilik!

Sigortalı kadınlar emeklilikte erkeklerden daha avantajlı. Peki hangi durumda bu mümkün? İşte detayları...

Hürriyet Haber
25.03.2019 - 09:31 | Son Güncelleme:
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Kadınlara kademeli erken emeklilikNext

Sigortalı kadınlar emeklilikte erkeklerden daha avantajlı. Çocuğa bağlı borçlanmalar, staj gibi detaylar kadınların daha erken emekli olmasını sağlıyor. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bu durumdaki kadınların 1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her gün, 1.25 gün olarak hesaplanıyor.

Etiketler: kadın , emeklilik , maaş , haberler
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