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    Kadınlar böyle yarıştı! Ortaya renkli görüntüler çıktı…

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kadınlar domates kasası taşıma ve domates yeme yarışmalarında mücadele etti. Kıran kırana geçen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

    Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)
    28.04.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:
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    Kadınlar böyle yarıştı Ortaya renkli görüntüler çıktı…Next

    Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kadınlar Günü etkinliği yapıldı. Karatepe Stadyumu'ndaki etkinliğe yaklaşık 10 bin kadın katıldı. Etkinlikte çeşitli yarışmalarda mücadele eden kadınlar bireysel ve takım halinde birinci olabilmek için kıran kırana yarıştı. Kadınların yarışları izleyicilerden de büyük alkış aldı.

    Etiketler: halat çekme , gündem

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