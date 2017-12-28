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Kadın olmak çok yakıştı

O aslında gerçek bir kadın değil. Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız.

Hürriyet Haber
28.12.2017 - 13:36 | Son Güncelleme:
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Kadın olmak çok yakıştıNext

Bu göz alıcı güzellikteki "kadın" sinema tarihine çoktan adını yazdırdı bile. Gözleriyle, bakışlarıyla, duruşuyla... Ama o aslında bir kadın değil, sadece rol gereği kadın kılığına giren bir erkek oyuncu.

İşte rolleri gereği cinsiyet değiştiren ünlüler.

Etiketler: rol gereği değişen ünlüler , rol için kadın oldular , kılık değiştiren ünlüler

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