'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nin kayalıklarına çıkan turistler, tehlikeye aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çektiriyor. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun mutlaka önlem alınması gerektiğini söylerken, insanların "Kadın nereden düşmüş?", "Nasıl düşmüş?" diye merak ederek düştüğü noktaya indiğini ve orada fotoğraf çektirmek istediklerini kaydetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nin kayalıklarına çıkan turistler, tehlikeye aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çektiriyor. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun mutlaka önlem alınması gerektiğini söylerken, insanların "Kadın nereden düşmüş?", "Nasıl düşmüş?" diye merak ederek düştüğü noktaya indiğini ve orada fotoğraf çektirmek istediklerini kaydetti.
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