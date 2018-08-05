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    'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

    Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nin kayalıklarına çıkan turistler, tehlikeye aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çektiriyor. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun mutlaka önlem alınması gerektiğini söylerken, insanların "Kadın nereden düşmüş?", "Nasıl düşmüş?" diye merak ederek düştüğü noktaya indiğini ve orada fotoğraf çektirmek istediklerini kaydetti.

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    05.08.2018 - 11:49 | Son Güncelleme:
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    Kadın nerede ölmüş deyip fotoğraf çektiriyorlarNext

    Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nin kayalıklarına çıkan turistler, tehlikeye aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çektiriyor. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun mutlaka önlem alınması gerektiğini söylerken, insanların "Kadın nereden düşmüş?", "Nasıl düşmüş?" diye merak ederek düştüğü noktaya indiğini ve orada fotoğraf çektirmek istediklerini kaydetti.

    Etiketler: uçurum , ölüm , son dakika

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