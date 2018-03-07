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Kadın erkek maaşları hangi ülkede ne kadar farklı? Türkiye bakın kaçıncı sırada...

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Hürriyet Haber
07.03.2018 - 21:16 | Son Güncelleme:
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Kadın erkek maaşları hangi ülkede ne kadar farklı Türkiye bakın kaçıncı sırada...Next

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülke ülke kadın ve erkek maaşlarının farklılıklarını inceledi. Oluşturulan listeye Türkiye de girdi. İşte kadın ve erkek maaşları arasında uçurum hangi ülkelerde daha fazla, Türkiye'de durum ne...

Etiketler: kadın çalışan , erkek çalışan , dünya emekçi kadınlar günü
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