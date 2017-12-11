Kadıköy'ün bohem semti Moda'da 9 nefis mekân önerisi

Huzurlu ve sakin havasıyla Moda, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz, şehrin gürültüsünden uzaklaşabileceğiniz nadir semtlerden biri. Gerek ulaşım kolaylığı, gerek güzel mekânları ile oldukça ilgi gören Moda’da hala keşfetmediyseniz müdavimi olacağınız adresleri listeledik…
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