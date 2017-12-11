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Kadıköy'ün bohem semti Moda'da 9 nefis mekân önerisi

Hafta sonu sevdiklerinizle kahvaltı keyfi yapmak, yanınıza kitabınızı alıp kahve içmek ya da ufak bir tatlı kaçamağı için Moda'daki bu adresleri mutlaka not alın...

Fotoğraflar: Instagram
11.12.2017 - 12:42 | Son Güncelleme:
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Kadıköyün bohem semti Modada 9 nefis mekân önerisiNext

Huzurlu ve sakin havasıyla Moda, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz, şehrin gürültüsünden uzaklaşabileceğiniz nadir semtlerden biri. Gerek ulaşım kolaylığı, gerek güzel mekânları ile oldukça ilgi gören Moda’da hala keşfetmediyseniz müdavimi olacağınız adresleri listeledik…

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