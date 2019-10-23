Kadıköy'de ortalık karıştı!

İstanbul Kadıköy’de evden kaçan kızını bulan baba, eve götürmek istedi. Kız ile babasının arasında çıkan tartışmayı kadına şiddet olayı zanneden vatandaşlar babaya müdahale etti. Genç kız ise kendisini eve götürmek isteyen babasına tekmeler atıp su şişesi fırlatarak engel oldu. O sıcak anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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