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    Kadıköy'de ortalık karıştı!

    İstanbul Kadıköy’de evden kaçan kızını bulan baba, eve götürmek istedi. Kız ile babasının arasında çıkan tartışmayı kadına şiddet olayı zanneden vatandaşlar babaya müdahale etti. Genç kız ise kendisini eve götürmek isteyen babasına tekmeler atıp su şişesi fırlatarak engel oldu. O sıcak anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İHA
    23.10.2019 - 09:24 |Son Güncelleme:
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    Kadıköyde ortalık karıştıNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
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