ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi Ã¼nlÃ¼ oyuncunun ÅŸiÅŸkin karnÄ± yÄ±llardÄ±r magazin takipÃ§ilerinin gÃ¼ndeminden dÃ¼ÅŸmek bilmiyor. Her defasÄ±nda da "yakÄ±nda aÃ§Ä±klanacak olan hamilelik" iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getiriyor. Bu kez de kural bozulmadÄ±.
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