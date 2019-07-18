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Kaç yÄ±ldÄ±r doÄŸuramadÄ±!

ÃœnlÃ¼ oyuncunun ÅŸiÅŸkin karnÄ± ve midesi sosyal medyada olay oldu.

HÃ¼rriyet Haber
18.07.2019 - 11:17 | Son GÃ¼ncelleme:
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KaÃ§ yÄ±ldÄ±r doÄŸuramadÄ±Next

ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi Ã¼nlÃ¼ oyuncunun ÅŸiÅŸkin karnÄ± yÄ±llardÄ±r magazin takipÃ§ilerinin gÃ¼ndeminden dÃ¼ÅŸmek bilmiyor. Her defasÄ±nda da "yakÄ±nda aÃ§Ä±klanacak olan hamilelik" iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getiriyor. Bu kez de kural bozulmadÄ±.

BACKGRID USAÂ

Etiketler: Jennifer Garner , ben affleck , hollywood

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