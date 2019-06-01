Kaan'a sıcak işlemiyor

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, boşandığı eşi Seçkin Piriler’den olan çocukları Hakan ve Volkan’ı önceki gün okullarında ziyaret etti. Ünlü şarkıcı, yarım saat süren görüşme sonrası Etiler sokaklarında görüntülendi.
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