Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Kaan'a sıcak işlemiyor

Kaan'a sıcak işlemiyor

Yeşil montunu yaz-kış üzerinden çıkarmayan Kaan Tangöze, “Bu sıcakta bunalmıyor musunuz?” diye soran muhabire inat kapüşonunu da kapattı!

Behlül AYDIN
01.06.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
1 / 6
Kaana sıcak işlemiyorNext

OKUL ZİYARETİ

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, boşandığı eşi Seçkin Piriler’den olan çocukları Hakan ve Volkan’ı önceki gün okullarında ziyaret etti. Ünlü şarkıcı, yarım saat süren görüşme sonrası Etiler sokaklarında görüntülendi.

Etiketler: Kaan Tangöze mont , Kaan Tangöze montu

En Yeni Kelebek Galeriler

Volkan Demirel ve ailesi tatilde

Volkan Demirel ve ailesi tatilde

Beren Saat’ten ucu açık bir sezon finali

Beren Saat’ten ucu açık bir sezon finali

Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım

Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım

Kaan'a sıcak işlemiyor

Kaan'a sıcak işlemiyor

Veda öpücüğü

Veda öpücüğü

Ünlü oyuncunun uyuduğu ucuz hostel yatağı turist akınına uğruyor

Ünlü oyuncunun uyuduğu ucuz hostel yatağı turist akınına uğruyor

Buraya kadar, yollar bir kez daha ayrıldı

Buraya kadar, yollar bir kez daha ayrıldı

Defne Samyeli aileye girdi!

Defne Samyeli aileye girdi!

Evet, o benim tek gecelik yasak ilişkiden doğan oğlum: Babasının kopyası

Evet, o benim tek gecelik yasak ilişkiden doğan oğlum: Babasının kopyası

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.