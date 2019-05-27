Kaan çocuklarını göremiyor

Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural, geçtiğimiz akşam Şişhane’de objektife yansıdı. Tangöze eski eşi Seçkin Piriler hakkındaki soruları yanıtsız bırakırken Ural ise eşinin Piriler’den olan oğullarını göremediğini açıkladı.
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