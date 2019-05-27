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Kaan çocuklarını göremiyor

Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural, geçtiğimiz akşam Şişhane’de objektife yansıdı. Tangöze eski eşi Seçkin Piriler hakkındaki soruları yanıtsız bırakırken Ural ise eşinin Piriler’den olan oğullarını göremediğini açıkladı.

Sayit DURMAZ
27.05.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Kaan çocuklarını göremiyorNext

Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural, kızları İlayda ile birlikte Şişhane’de görüntülendi.

Etiketler: Kaan Tangöze kimdir , kıvılcım ural fotoğrafları

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