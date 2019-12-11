Justin Timberlake karısı Jessica Biel'in zoruyla özür dilemiş

Timberlake, birkaç hafta önce maksadını aşan bir davranış sergilediğini belirterek "Ama bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil."



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