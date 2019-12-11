Justin Timberlake karısı Jessica Biel'in zoruyla özür dilemiş

Bir süre önce rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans'ta bir barda el ele görüntülenen Timberlake, geçen hafta da sosyal medya üzerinden karısına seslenerek özür dilemişti.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM
2
Bu özür ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Timberlake, bu özür metnini karısı Jessica Biel'ın ısrarı üzerine kaleme alıp sosyal medya hesabından paylaştı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM
3
US Weekly dergisine konuşan bir kaynak, Jessica Biel'in kocasının davranışı nedeniyle utanç içinde olduğunu ve Timberlake'in kendisine hesap vermesini istediğini ileri sürdü.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM
4
Olaylar şöyle gelişmişti: Palmer adlı filmdeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans'ta bir barda el ele görüntülenen Justin Timberlake, sosyal medya aracılığıyla karısı Jessica Biel'den ve tüm ailesinden özür diledi.
INSTAGRAM
5
38 yaşındaki Justin Timberlake, Instagram hesabından ne kadar pişman olduğunu dile getiren bir mesaj paylaştı. Timberlake ısrarla rol arkadaşıyla aralarında "bir şey" olmadığının altını çizdi.
INSTAGRAM
6
Mesajında, yapabildiği kadar söylentilerden uzak durmaya çalıştığını belirten Justin Timberlake bu son olayların sevdiği insanları yaraladığını yazdı.
INSTAGRAM
7
Timberlake, birkaç hafta önce maksadını aşan bir davranış sergilediğini belirterek "Ama bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil."
INSTAGRAM
8
Timberlake "Harika karımdan ve ailemden, onları böyle utanç verici bir durumda bıraktığım için özür dilerim" yazarak, iyi bir eş ve baba olmaya odaklandığını bunun için de elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.
INSTAGRAM
9
Justin Timberlake, rol aldığı filmle ilgili de şu satırları yazdı. "Palmer'da çalışmaktan inanılmayacak kadar gurur duyuyorum. Bu filmi yapmayı istiyorum ve insanlar onu seyredeceği için heyecanlıyım."
INSTAGRAM
10
Justin Timberlake ve Jessica Biel, 2012 yılında evlendi. Çiftin Silas Randall adında 4 yaşında bir oğlu bulunuyor.
INSTAGRAM
11
Çift, sözcüleri aracılığıyla da hiçbir açıklama yapmadı. Timberlake, film çekimlerine devam etti. Sonunda da bu açıklamayı yaptı.
INSTAGRAM
12
Bebekli Aile Buluşmalarının 5. Durağı İstanbul’du!