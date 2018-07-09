Justin Bieber ile Hailey Baldwin niÅŸanlandÄ±

Bir sÃ¼redir top model Hailey Baldwin ile birlikteolan Bieber, Ã¼nlÃ¼ modele evlenme teklif etti ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda "evet" yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±. Bieber ve Baldwin, niÅŸan yÃ¼zÃ¼klerini taktÄ±. Ä°ki genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n niÅŸanlanmasÄ± hayranlarÄ± arasÄ±nda da heyecan yarattÄ±.
FotoÄŸraflar: Backgrid UK, Backgrid USA, Pacific CoastÂ
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